Deux rendez-vous de l’édition ce week-end en Charente-Maritime. Avec le Salon du livre d’Arvert, 2e édition. Des auteurs régionaux, des maison d’édition et des librairies locales seront présents dimanche. Le manga sera à l’honneur. Et dimanche également, aura lieu le 3e Salon du livre des éditeurs de Charente-Maritime à Saint-Savinien-sur-Charente. Rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.