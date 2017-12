Rochefort agglo. Depuis cette année, les cars ont été remplacés par des véhicules urbains limités à 35 places assises pour assurer le transport scolaire sur le territoire de l’agglo. Et ce pour des raisons budgétaires. Conséquence, une soixantaine d’enfants voyagent debout sur des routes de campagne à 80 km/h, sans pouvoir atteindre les barres ou poignées trop hautes pour leur taille. Indignés et inquiets, des parents d’élèves ont créé le collectif Touche pas à mon car. On écoute son porte-parole Lionel Pacaud :

Le collectif a obtenu le soutien de deux députés du département qui ont saisi le Ministre des transports.