L’opération « Communes sacrifiées, mairies fermées » a pris fin hier en Charente-Maritime. Une opération relativement bien suivie dans le département, selon l’Association des mairies ruraux de Charente-Maritime. Une cinquantaine de mairies sont restées portes closes un à trois jours depuis le lancement de l’opération mardi, dans le but de dénoncer la baisse progressive des dotations de l’Etat. Bernard Goursaud, maire de Brie-sous-Matha et président de l’association, se dit satisfait de cette mobilisation et attend désormais des engagements :