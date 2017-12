Un livre qui suscite beaucoup d’attention actuellement. Celui de la journaliste surgérienne Véronique Duval. « Rencontre avec des paysans remarquables » est paru aux éditions Sud-Ouest le 3 novembre. Une enquête au cœur du terroir sur l’agriculture biologique et ses enjeux, face à des cultures céréalières toujours plus intensives qui rongent les paysages de l’Aunis. Militante écologiste, élue de l’opposition à Surgères, Véronique Duval a souhaité mettre en exergue cinq fermes biologiques du territoire qui s’engagent au quotidien à nourrir plus sainement, et de façon plus responsable. On l’écoute :

Les premiers retours des lecteurs sont déjà très positifs. Véronique Duval est sollicitée de toute part pour des conférences ou des rencontres. Comme demain matin à la librairie des thés. Ou samedi 9 décembre en soirée, à l’occasion de la Semaine pour la paix.