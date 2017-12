A Noël, c’est la guerre des patinoires en Charente-Maritime. A partir de demain, les villes de Rochefort, Saintes et Royan déroulent chacune leur miroir de glace pour attirer les foules, en ces périodes de fêtes. Et toutes déploient leurs arguments pour séduire les patineurs et visiteurs. Frédéric Le Roux :

Rendez-vous donc pour les ouvertures des patinoires de Saintes, Rochefort et Royan demain samedi 2 décembre. Inauguration de celle de Rochefort ce soir à 19h avec la troupe Patin’air. Dolus d’Oléron ouvrira la sienne le 17.