Communiqué du Conseil départemental :

Ce matin à 7H00, les températures de l’air oscillent entre -1°C et -2°C dans l’intérieur des terres, entre 0°C et +1°C sur le littoral. Les chaussées restent localement humides sur l’ensemble du réseau.

Le sud du Département est particulièrement glissant.

A 7H00, une action de salage est prévue sur :

la RD728 entre Le Gua et Saintes

la RD733 de l’échangueur de Villeneuve au carrefour de Cadeuil

la RD730 entre Montguyon et Montendre

la RD730 entre Mirambeau e Lorignac

la RD142 entre Jonzac et Pons

la RD737 en tre Mirambeau et le département de la Gironde

Des actions de salages ont été réalisées sur :

la RD730 entre Montendre et la RN10

la RD19 entre Montendre et Jonzac

la RD699 entre Jonzac et Archiac

Le réseau routier Départemental reste sous surveillance, la prudence est recommandée aux usagers de la route.

Pour la sécurité de tous, il est rappelé aux usagers de ralentir et d’être vigilants lorsqu’ils croisent les engins de service hivernal.

Il est rappelé aux automobilistes qu’il est interdit de dépasser les engins de service hivernal en intervention