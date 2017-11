Elle fait suite à un mouvement national lancé par une intersyndicale qui appelle à un rassemblement ce jeudi à Paris Bercy. Le projet de fusion du constructeur ferroviaire français avec son concurrent allemand Siemens inquiète toujours les syndicats qui redoutent des suppressions d’emploi et la fermeture de sites, dont celui d’Aytré. Ils ont alerté le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire en lui adressant des courriers qui sont restés sans réponse. La CFTC, La CFE-CGC, la CGT et FO demandent à être reçus demain. On écoute Fabrice Cotrel, délégué FO Alstom à Aytré :

L’inquiétude est donc grande pour les salariés d’Alstom, en particulier à Aytré où les commandes n’affluent pas. Fabrice Cotrel :