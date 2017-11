Le succès de l’emploi intérimaire à Surgères. Plus d’une centaine de candidats se sont présentés aux deux demi-journées de rencontre qui ont eu lieu hier et ce matin à la Maison de l’emploi. C’était une première. Neuf agences intérim de la région ont fait le déplacement pour rencontrer directement sur place les demandeurs d’emploi. Une opération intéressante pour Isabelle Vanryssel, responsable des agences Manpower de Saintes et Rochefort :

Bilan positif également du côté des demandeurs d’emploi. Ecoutez Mathieu qui recherche dans tout domaine d’activité :

Séverine, qui vient d’arriver dans la région, estime avoir poussé la bonne porte, après plusieurs démarches infructueuses :

L’opération devrait être reconduite par la Maison de l’emploi de Surgères, en fonction de la saison et de l’offre.