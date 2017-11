La mobilisation des 23 Centres sociaux de Charente-Maritime. Confrontés à la disparition des contrats aidés, aux baisses de subventions, et face à la menace d’une disparition des aides de la CAF, du Département et de la Région, ils s’organisent et se réorganisent. Touché comme les autres, le centre social de Tonnay-Charente appelle à créer un collectif pour lutter contre la baisse des moyens de fonctionnement, comme l’explique Frank Richet, administrateur du CAP centre social de Tonnay-Charente :

Le Cap, qui va perdre trois emplois aidés et une partie de ses aides de fonctionnement, lance un appel à l’aide à la population pour soutenir son action, et invite les habitants à une réunion d’information ce soir. Franck Richet :

La réunion se tiendra au CAP de Tonnay-Charente à 19h.