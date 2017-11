La proposition sera faite ce soir en conseil municipal, conformément à la loi Macron. Comme cette année, le nombre d’ouverture ne changera pas, avec des autorisations pour les soldes d’hiver et d’été en janvier et juillet, et trois dimanches en décembre. Parmi les autres points à l’ordre du jour ce soir : le choix du délégataire pour la distribution de l’eau potable.