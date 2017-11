Lancé il y a tout juste un an, « La petite graine », c’est son nom, a bien germé et entre désormais dans une phase de concrétisation avec la fondation le 20 janvier prochain d’une coopérative de consommateurs. L’objectif est de constituer un capital social suffisant de 100 000 euros, auxquels devraient s’ajouter 50 000 euros de la Coop atlantique, partenaire de cette opération. Si au départ il était question de créer des mini-fermes bios avec le concours des 1 400 agriculteurs du territoire, le projet a vite été abandonné. Car difficile d’obtenir des terres, et de bonne qualité. C’était sans compter sur une heureuse rencontre avec le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime. On écoute Gabriel Delicourt, président du Pôle territorial de coopération économique en Vals de Saintonge et porteur du projet :

Un point d’étape du projet sera fait ce soir à Saint-Jean-d’Angély, à l’occasion d’une réunion publique. Elle aura lieu à 20h à la salle Aliénor-d’Aquitaine.