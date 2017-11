Pendant un à trois jours, une trentaine de communes du département vont prendre part à ce mouvement de contestation lancé par l’Association des maires ruraux contre la baisse des dotations de l’Etat et le transfert des compétences. Celles-ci veulent alerter la population sur le risque de voir disparaître progressivement les petites communes au profit de villes nouvelles ou de collectivités plus grandes. Une hérésie selon Stéphane Loth, maire de Talmont-sur-Gironde et vice-président de l’association :

Stéphane Loth qui a assisté jeudi dernier au Congrès des maires de France à Paris où Emmanuel Macron leur a présenté son projet d’avenir pour les communes rurales qu’il ne partage pas :