Aujourd’hui et demain, neuf établissements du territoire viendront à la rencontre des demandeurs d’emploi pour présenter leurs offres. Principalement dans les secteurs de l’industrie, du commerce et de la grande distribution. Car elles accusent un manque de main d’œuvre pour satisfaire les besoins des entreprises de la région. Cette action en faveur de l’emploi intérimaire est une première du genre sur le territoire d’Aunis Sud. On écoute Karine Cartier, responsable de la Maison de l’emploi à Surgères, qui organise la rencontre :

C’est sans rendez-vous. Il faudra se présenter avec des CV à la Maison de l’emploi, square du château à Surgères. Cet après-midi de 14h à 17h30, et demain matin de 9h à 12h30.