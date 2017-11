C’est une première en France. Elle vient d’ouvrir à la déchetterie de la commune proche de Marennes. Le principe est simple : au lieu de jeter ces matériaux à la benne destinée aux gravats, les usagers peuvent désormais les déposer dans un espace spécifique où ils pourront être récupérés. Cette zone de réemploi fait suite à une demande de plus en plus importante des usagers pour détourner de la benne des matériaux de construction souvent à l’état neuf, comme des baignoires sous emballage ou des cartons de carrelages inutilisés. On écoute Christian Guignet, président de la Régie des déchets du Bassin de Marennes :

L’expérience est prévue sur une durée de 6 mois. La zone sera pérennisée en fonction des volumes qui seront réemployés.