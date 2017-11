Les votes sont ouverts depuis hier pour élire le Marin de l’année 2017. Qui succédera à La Trembladaise Charline Picon, championne olympique de planche à voile ? Deux Charentais-Maritimes sont dans la course pour remporter le trophée qui sera remis le 3 décembre à Paris. Tout d’abord Antoine Albeau qui a remporté ce week-end son 24e titre mondial à 45 ans. Et puis Jonathan Lobert, champion d’Europe et vice-champion du monde de Finn. Pour voter, rendez-vous sur la page Facebook de la Fédération française de voile. Vous avez jusqu’à vendredi.