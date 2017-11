L’UDOPA (l’Union des Organisations Professionnelles Agricoles) organise une réunion départementale pour sensibiliser les représentants de l’administration et les élus à la dure réalité qui frappe actuellement les agriculteurs. En cause, les difficultés accumulées ces cinq dernières années par des conditions défavorables qui ont fragilisées les exploitants du département. Revenus en baisse et retards de versement des aides. On écoute Luc Servant, président de l’UDOPA et de la Chambre d’agriculture de la Charente-Maritime :

Aujourd’hui 1/3 des exploitations présentent des difficultés financières importantes, dont 10 à 15% auront du mal à passer le cap que ce soit en élevage ou en cultures céréalières. En cause, des charges trop lourdes. Luc Servant :

La réunion aura lieu dans les locaux de la Mutualité Sociale Agricole à Saintes.