Trois associations de consommateurs appellent à une « Journée sans crédit » demain en Charente-Maritime. Réunies au sein du Centre technique régional de la consommation du Poitou-Charentes, la CLCV 17, l’AACC et l’Indécosa CGT 17 mettent en garde les utilisateurs de la carte de crédit sur les risques de tomber dans l’engrenage de la surconsommation. Cette journée marque le coup d’envoi d’une année de sensibilisation contre le surendettement. On écoute Cyril Rateau, administrateur du CTRC et secrétaire de l’association de consommateurs Indécosa CGt 17 :

Et pour compléter cette action, les associations mettent à disposition un livret pour apprendre à gérer soi-même son budget.