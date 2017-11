Scène ouverte avec le trio Tiero and co de Saint-Jean-d’Angély pour la promo de son concert dimanche 10 décembre à 17h au marché de noël de La Laigne, à la ferme La Mazraa.

Tiero est un auteur-compositeur.

A travers ses mélodies où ses mots se jouent des maux, la dérision flirte avec la réalité du quotidien et les petits malheurs côtoient les grands moments de joie…

Mat et Nath les habillent subtilement par leur talent pour créer cette unité qui caractérise le trio.

Tiero & co, c’est des histoires en musique, une ambiance intimiste et des souvenirs à partager.

https://fr-fr.facebook.com/Tiero.net/

http://tiero.net/index.php