Les CCI de Rochefort-Saintonge et La Rochelle vont bientôt manquer de moyens. Le Sénat doit examiner à partir d‘aujourd’hui le projet de loi de finances 2018, qui prévoit notamment une baisse de 17% des ressources des Chambres de commerce et d’industrie. Une décision brutale qui inquiète les présidents des deux chambres charentaises-maritimes. Ces derniers en appellent aux parlementaires, au gouvernement et au Président Macron. Carole Effenberger :

Les CCI de Rochefort et La Rochelle notent qu’elles sont bien décidées à participer à la réduction de la dépense publique, avec des efforts de mutualisation des services. Elles sont engagées depuis cet été dans une démarche de fusion pour créer la CCI de la Charente-Maritime.