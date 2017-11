Après l’arrêt du projet de barrage en 2003 suite à une décision de justice, il est question de donner des orientations pour valoriser et entretenir cet espace de 1 000 hectares de zone humide et de coteaux, appartenant au Conseil départemental. Car, en l’absence d’une gestion hydraulique pérenne, certaines terres risquent de devenir inexploitables. Une première phase de diagnostic est en cours depuis février, pour évaluer les enjeux économiques, environnementaux et touristiques. On écoute Lionel Quillet, premier vice-président du Conseil départemental de la Charente-Maritime :

Un projet sera présenté fin 2018, avant sa mise en oeuvre dés janvier 2019.