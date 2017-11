Le Secours catholique et le Crédit agricole se mobilisent ensemble cette année pour offrir un Noël décent aux enfants les plus démunis. Une collecte aura lieu du 1er au 15 décembre, et chacun est invité à déposer un jouet à l’accueil de la banque verte. On écoute Joseph Giraud, l’un des administrateurs de la caisse locale du Crédit agricole de Surgères :

Ces dons seront ensuite remis aux enfants lors du repas de Noël solidaire du Secours catholique et de ses partenaires qui aura lieu le dimanche 17 décembre au Castel park de Surgères. Un moment de partage, jusque dans la préparation du repas. Charles Coutant, le responsable :

300 participants sont attendus. Inscriptions avant le 11 décembre au 05 46 07 16 39. 5 euros pour les adultes. 8 euros par couple. Et un euro par enfant.