L’ouverture hier à Ronce-les-Bains du Congrès national des exploitants de Chemins de fer touristiques et des Musées ferroviaires. 300 acteurs du secteur, des élus et décideurs sont attendus jusqu’à demain au centre de vacances Azureva, où des tables rondes et ateliers sont proposés pour développer cette économie, qui représente une centaine de sociétés et associations en France, 500 cheminots, 3,7 millions de visiteurs par an et 1 200km de voie ferrée, entretenue et conservée. Et les projets ne manquent comme tient à le rappeler Claude Steinmetz. Il est le président de l’Union nationale des chemins de fer touristiques :

Le train touristique, une opération rentable pour les territoires, comme c’est le cas en Charente-Maritime avec le Train des mouettes entre Saujon et La Tremblade. C’est ce que nous dit Pierre Verger, président de l’association Trains et tractions qui exploite le Train des mouettes :

Pour son développement, le Train des mouettes souhaite augmenter le trafic et élargir sa fréquentation sur les ailes de saison. Parmi les projets pour 2018, une grande fête du 4 au 8 juillet pour célébrer la renaissance d’une rame de six wagons américains, qui furent livrés et assemblés en 1917 à La Rochelle.