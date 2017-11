Nouvelle journée d’action contre la loi Travail. L’intersyndicale CGT, FO, FSU et SUD/Solidaires de Charente-Maritime organise trois manifestations aujourd’hui : à Saintes, Rochefort et La Rochelle, dans le cadre d’un appel à la grève général pour exiger le retrait des ordonnances Macron qui doivent être ratifiées fin novembre au Parlement. On écoute Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale CGT de Charente-Maritime :

Trois manifestations sont donc prévues : à 10h30 place Colbert à Rochefort, 11h devant le Palais de justice de Saintes direction le Technicentre SNCF où 135 postes sont menacés, et 14h place de la Motte rouge à La Rochelle.