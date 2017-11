Le centre hospitalier de Poitiers et l’École thermale du stress de Saujon recrutent des patients souffrant de troubles de l’anxiété depuis plus de six mois. Selon un tirage au sort, ils suivront soit une thérapie médicamenteuse, soit une cure, comme l’explique le docteur Nemad Jaafari, professeur des universités en psychiatrie :

50 volontaires sont requis pour cette étude qui va durer deux mois. Pour l’instant, une dizaine de patients ont répondu à l’appel. A noter que les soins et transports seront pris en charge. Renseignements au 05 16 52 61 18 ou au 05 46 39 62 37.