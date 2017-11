Le Secours populaire de La Rochelle lance un appel aux dons, après le terrible séisme qui a fait au mois 432 morts dimanche à la frontière de l’Iran et de l’Irak. Les dégâts matériels sont considérables. Et des milliers de familles ont tout perdu. Il s’agit de répondre aux besoins de première nécessité comme des tentes, des couvertures, de l’eau et des produits d’hygiène. Des dons financiers peuvent aussi être adressés au Secours populaire, porte royale à La Rochelle.