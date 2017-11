Vaste opération de contrôle des poids lourds aujourd’hui sur l’axe Atlantique. Plusieurs départements étaient concernés : la Charente-Maritime, la Charente, la Vienne, les Landes, et les Pyrénnées-Atlantiques. Des contrôles routiers coordonnés ont été menés, comme sur l’autoroute A10. Ciblant principalement les excès de vitesse et l’état des véhicules. En cause : l’augmentation des accidents impliquant des poids-lourds. L’an dernier, sur 282 survenus en Nouvelle-Aquitaine, 53 ont été mortels.