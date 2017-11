Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, il offre aux collégiens en difficulté un temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. Une démarche volontaire et gratuite intéressante, mais qui n’est pas nouvelle sur le secteur de Tonnay-Charente, comme le souligne Stéphane Lemire, le principal du collège Joliot-Curie :

Surveillants et professeurs sont mobilisés durant ces temps d’étude, pour la réalisation des devoirs écrits qui peuvent désormais être faits au collège et non plus à la maison.