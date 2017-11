Les Artimobiles entament leur tournée en Charente-Maritime. Une façon inédite pour les collégiens de découvrir les métiers de l’artisanat. Deux flottes de trois camions vont sillonner cette semaine les routes du département pour aller à la rencontre des élèves de 4e et 3e, et les informer sur les solutions de formation. L’opération a démarré ce matin aux collèges de Burie et de Tonnay-Charente, sous forme d’ateliers, de jeux, de vidéos et de partages d’expérience avec des professionnels en activité. Comme Sophie Cavaud qui, un jour, a décidé de tout plaquer pour devenir tapissier-décorateur, près de Saint-Savinien :

De quoi donner envie de suivre très tôt la voie de l’apprentissage. Et le passage des Artimobiles permet de confirmer ses choix, comme c’est le cas pour ces deux élèves de 4e :

Pour d’autres au contraire, l’opération offre la possibilité de revoir son orientation comme a pu le constater Laurène Balasakis, régisseur des Artimobiles :

Les Artimobiles seront demain à Montendre et à Saintes, puis mercredi au collège du Pertuis d’Antioche à Saint-Pierre-d’Oléron.