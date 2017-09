‌Scène ouverte avec Laurent Pironti, président du festival « Jazz entre les deux tours » de La Rochelle, et Ludovic Denis, vice-président.

Le festival azz entre les deux tours aura lieu du 30 septembre au 7 octobre à La Rochelle.

Quand les sons prennent les multiples couleurs du Jazz à l’ouest de l’Atlantique, un festival tout en hommages !

C’est sous le regard avisé du Directeur Artistique Didier Lockwood (depuis 2012) et du Président Laurent Pironti (depuis 2014), entourés de l’équipe du Festival, que cette 20èmeédition verra le jour du 30 SEPTEMBRE au 7 OCTOBRE

2017.

Une nouvelle édition qui accueillera des musiciens de tous horizons et de réputation internationale, nationale ou régionale :

Rodha Scott Lady Quartet

Eric Legnini feat. China Moses

Paris Combo,

Lionel Belmondo

Tribute to John

Coltrane

Une soirée d’ouverture conduite par Didier Lockwood avec Mathias Levy Trio « Revisiting Grappelli » (20 ans de la disparition de Stéphane Grappelli).

Deux soirées « Local is Beautiful* » avec…

Jean-Marc Desbois et le Big Band de Michel Delage pour un hommage à Claude Nougaro, et Audrey et les Faces B, pour un second clin d’œil Picto-Charentais.

Hommages, anniversaires et diversité des talents connus et à découvrir seront de la Fête, laissant une large place aux animations dans la ville : conférence, apéros jazz en entrée libre, Tango Tea Time, stages de claquettes, masterclass … et ce, en différents lieux :

La Sirène, l’Espace Bernard Giraudeau, le Centre Intermondes et hors les murs à l’Agora de Saint-Xandre.

Des émotions et des moments privilégiés à partager avec le plus grand nombre grâce aux concerts gratuits et aux tarifs attractifs allant de 10 € à 28 €.

http://www.jazzentrelesdeuxtours.fr/

https://www.facebook.com/jazzentrelesdeuxtours17/