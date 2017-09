Fabrice Rigoulet-Roze, qui a pris ses fonctions cet été. Au cours d’une conférence de presse ce matin à la préfecture de La Rochelle, il a d’abord dressé un bilan de la saison estivale qui s’est globalement déroulée sans incident majeur. Côté sécurité, des moyens importants ont été déployés : 2 000 fonctionnaires mobilisés. Plus de 650 établissements contrôlés. 50 ont été mis en demeure. 16 000 interventions des pompiers. Côté sécurité routière, on déplore 10 morts sur les routes depuis le mois de juin, dont un tiers de jeunes parmi les victimes. 8 000 contrôles routiers ont été effectués. L’objectif à présent pour le préfet qui aborde cette nouvelle rentrée, c’est le terrain. Il va aller à la rencontre des élus locaux. On écoute Fabrice Rigoulet-Roze :

Fabrice Rigoulet-Roze qui a présenté ce matin le nouveau secrétaire général de la préfecture Pierre-Emmanuel Portheret, arrivé lundi. Ce dernier qui fait du Plan de protection contre les risques naturels de l’île de Ré sa priorité absolue.