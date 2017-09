Gros coup de pub pour le Beurre AOP Charentes-Poitou. L’Association centrale des laiteries, basée à Surgères, a lancé cette semaine une vaste campagne de communication pour inonder les écrans télé jusqu’au mois de décembre. Avec la diffusion de spots juste avant des émissions culinaires phares de France télévision et M6 comme « La meilleure boulangerie de France », « Norbert commis d’office » ou « Les carnets de Julie ». Objectif : séduire davantage de consommateurs, mais aussi plus de pros qui représentent 75% des ventes sur les 27 000 tonnes produites par an. Car le marché est tendu. Joseph Giraud, le directeur de l’Association centrale des laiteries et du Syndicat des laiteries :

Et ce dans un contexte de crise qui affecte depuis deux ans les producteurs de lait. Depuis le début de l’année, la collecte de lait sur le bassin Charentes-Poitou a fortement baissé, de 5 à 6%. En cause : la fermeture d’exploitations. Une tendance qui sera difficile à inverser. Jospeh Giraud :

D’où notamment cette campagne de promotion télévisée du Beurre AOP Charentes-Poitou, dont les producteurs et industriels attendent le retour sur investissement. D’autres opérations de communication sont à venir, comme la tenue d’un stand au nouveau salon agricole de La Rochelle « Balade à la ferme » qui aura lieu du 27 au 29 octobre à La Rochelle, en remplacement du Salon de l’élevage de Surgères qui s’est arrêté en 2016.