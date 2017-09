Paris a les JO. C’est officiel depuis hier soir. La France accueillera les Jeux olympiques en 2024. Réuni à Lima au Pérou, le CIO a voté en faveur de la capitale française, écartée à deux reprises en 2008 et 2012. Los Angeles a obtenu les jeux de 2028. Une fierté pour la France qui n’avait pas accueilli les JO depuis 1924. Et « une belle récompense pour le sport français », 100 ans plus tard, a twitté la sénatrice de la Charente-Maritime Corinne Imbert. La championne olympique de La Tremblade Charline Picon s’est exprimée depuis Marseille qui accueillera les épreuves de voile, au grand dam de La Rochelle dont la candidature a été rejetée.