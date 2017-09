Face au gel et à la baisse annoncée des contrats aidés, la boutique solidaire du centre social ne pourrait pas résister dans la durée. C’est l’existence même de la structure qui est remise en cause par les mesures gouvernementales prises cet été. Les explications de son directeur Philippe Fléchais :

Plus généralement, Philippe Fléchais dénonce les décisions de l’Etat, estimant le bien-fondé de ces contrats qualifiés d’inutiles et coûteux par la Ministre du travail Muriel Pénicaud. On l’écoute :

Philippe Fléchais qui lance un appel à la mobilisation. Il invite les associations locales, les élus du territoire d’Aunis Sud et les citoyens à un débat public le jeudi 21 septembre à 18h30, sous les halles en centre-ville de Surgères. Au moins 24 emplois, sinon plus, sont sur la sellette sur le seul territoire de la Communauté de communes Aunis Sud.