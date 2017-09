La mobilisation a commencé un peu partout dans le pays contre la réforme du droit du travail. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation aujourd’hui pour protester contre les ordonnances du président Macron. Une journée test pour le gouvernement. En Charente-Maritime, la CGT, la FSU, FO et Sud se mobilisent. Cet AM à 14h devant la gare de La Rochelle. Ce matin, à Rochefort et Saintes. Saintes où un millier de manifestants a défilé entre le palais de justice et la sous-préfecture, de source syndicale. Ecoutez Michel Deshayes de l’Union locale de la CGT joint par téléphone il y a quelques minutes :

Les syndicats ont déposé une motion à la sous-préfecture de Saintes pour exprimer leur mécontentement.