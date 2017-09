Dominique Bussereau en Chine avec Sylvie Marcilly et Mickaël Vallet. Le président du Département s’est envolé avec sa vice-présidente et le conseiller départemental et maire de Marennes vers l’Empire du milieu pour un voyage de trois jours. Objectifs : renforcer les partenariats locaux avec les Chinois. Notamment dans les domaines du thermalisme et de la thalassothérapie à Yitang, mais aussi du nautisme avec l’inauguration hier d’une école de voile à la française à Dalian.