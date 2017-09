Le coup d’envoi demain du festival de la fiction TV de La Rochelle. De nombreuses stars du petit et du grand écran sont attendues, à commencer par la présidente du jury Sylvie Testud. Il y aura aussi Audrey Fleurot, François Berléand, Bruno Salomone, Alix Poisson, Arnaud Ducret, Miou-Miou et Marie Gillain. Plusieurs téléfilms seront projetés en avant-première. Avec dès ce soir une séance hors les murs à Marennes, et la projection de l’épisode « Crimes haute-couture » de la collection « Les Petits meurtres d’Agatha Christie ». C’est à 20h au cinéma L’Estran, en présence du réalisateur Nicolas Picard-Dreyfuss et de comédiens. Mais c’est déjà complet.