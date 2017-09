L’athlète a remporté l’épreuve en catégorie Super en 1h 18min et 39 s. En Sprint, c’est Thibault Jean qui s’est imposé en 44min et 52s. Chez les filles, Kelly Maillot a terminé première en Super en 1h et 52min. Et Aline Pedretti en Sprint en 1h 8min et 50s. La Spartan race a rassemblé plus de 3 000 participants.