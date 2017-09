L’union départementale du syndicat FO appelle à la grève ce mardi, conjointement avec la CGT et FSU, et contrairement à la décision du secrétaire national Jean-Claude Mailly qui a estimé avoir obtenu un certain nombre de garanties du gouvernement. Pas les militants locaux visiblement qui se mobiliseront contre la réforme du code du travail et les ordonnances du président Macron. René Ferchaud, secrétaire de l’Union départementale FO 17 :

Trois rassemblements sont prévus mardi : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h devant la gare de La Rochelle.