Le Premier Ministre et son ministre de l’économie visiteront l’entreprise Poujoulat à Saint-Symphorien, au sud de Niort, avant de s’entretenir avec des chefs d’entreprises de la région. Le chef du gouvernement présentera à cette occasion son plan d’actions pour favoriser l’investissement et la croissance, et précisera notamment les mesures fiscales prévues à cet effet.