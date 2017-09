La disparition de l’homme d’affaires Pierre Bergé, ex-compagnon du couturier Yves Saint-Laurent. Il est décédé aujourd’hui à l’âge de 86 ans des suites d’une longue maladie, à son domicile à Saint-Rémy-de-Provence. C’est ce qu’a annoncé ce matin la Fondation qui porte son nom. Natif de Charente-Maritime, Pierre Bergé a vu le jour le 14 novembre 1930 à Saint-Pierre-d’Oléron où il passé son enfance avant de s’installer avec ses parents à La Rochelle où il fréquenta le lycée Fromentin. Il arrêta ses études à l’âge de 18 ans sans le bac, avant de partir pour Paris. C’est là qu’il rencontra les plus grands qui lui permirent de faire carrière : Prévert, Camus, Cocteau ou Buffet. Militant de la cause homosexuelle, il fut le cofondateur du Sidaction et président jusqu’à ce jour.