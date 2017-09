Le Palace de Surgères fait sa rentrée. L’espace culturel présentera sa nouvelle saison demain soir. 19 spectacles au total seront proposés cette année. Avec du plus ou moins connu. Et du très connu comme Alex Vizorek, chroniqueur à France inter, et cette année chez Ardisson dans « Salut les terriens » sur C8. Il présentera son one-man-show le 30 mars. Mais c’est dès maintenant qu’il faut réserver, insiste Nadine Maby du Palace :

Cela concerne aussi d’autres têtes d’affiche cette saison. Nadine Maby :

Présentation de la saison culturelle du Palace demain soir à 20h30, suivie du spectacle de lancement de François Castiello. C’est de la musique tsigane. Les tarifs ne changent pas, de 5 à 16 euros. Plus d’infos sur lepalace-surgeres.fr