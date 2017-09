L’évènement sportif de ce week-end, c’est samedi à Saint-Jean-d’Angély avec la Spartan race. Une sorte de parcours du combattant, dans la boue, où muscles et agilité sont les meilleurs alliés. Plus de 3 000 concurrents vont s’affronter, parmi lesquels l’ex-rugbyman du Stade rochelais et ancien candidat de Koh Lanta Vincent Roux. En groupe, les athlètes devront faire preuve d’esprit d’équipe et repousser ensemble leurs limites à travers bois, rivières, fossés et le circuit de motocross de Puy de Poursay où se déroule l’épreuve. Francis Magnanou, l’un des organisateurs :

Deux catégories sont proposées : un sprint de 6km et le super de 13km. Premier départ à 9h. C’est ouvert au public et c’est gratuit. A noter qu’une Spartan juniors sera paralèllement organisée, au profit du Téléthon.