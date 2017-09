Aucun décès par noyade n’a été constaté cet été dans les zones de bains aménagées et surveillées. Les 180 nageurs-sauveteurs, qui ont terminé leur service dimanche, ont fait le job, malgré une activité en baisse cette année, en raison d’une météo peu propice à la baignade. Gilles Guédal, responsable des zones de baignade à la Communauté d’agglomération Royan atlantique :

Gilles Guédal qui tient à pousser un coup de gueule en cette fin d’été, à propos de la recherche d’enfants sur les plages. Un classique qui ne devrait pas exister selon lui :

Et prudence en cette fin d’été, car la baignade n’est plus surveillée depuis dimanche sur les plages entre La Tremblade et Meschers-sur-Gironde.