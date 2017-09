Ces jeunes âgés de 18 à 30 ans, originaires de Charente-Maritime, ont signé leur engagement hier matin pour être affectés dans 11 régiments du territoire national. Une cérémonie a eu lieu à la salle du lavoir, en présence des autorités militaires et des élus. « La France a besoin de vous » leur a lancé la maire de Surgères Catherine Desprez. Et à juste titre. On l’écoute :

Un engagement dans la vie militaire qui a du sens pour Emilie et Alexandre de La Rochelle :

Tous deux ont été affectés au 519e régiment du train d’Angoulême en Charente qui est parrainé par la Ville de Surgères. Ils ont pris la route à l’issue d’une cérémonie en présence de leurs familles. Une cérémonie importante comme le souligne le Major Nathalie, chef du bureau Terre du centre de recrutement de La Rochelle :