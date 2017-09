Une rentrée marquée cette année par le dédoublement des classes de CP dans les zones d’éducation prioritaires renforcées. Il y en a 16 à La Rochelle, notamment dans le quartier de Villeneuve. Il est aussi question de la mise en place du programme « devoirs faits » dans les collèges pour organiser un accompagnement aux devoirs dans les établissements. Cette rentrée est aussi marquée par le retour de la semaine de quatre jours. C’est le cas dans 93 écoles du département. Les détails de cette rentrée 2017 en chiffres avec Carole Effenberger :

Et parmi les priorités de la rectrice de l’Académie de Poitiers Anne Bisagni-Faure, la réussite de tous les élèves figure au premier plan, notamment grâce à des efforts pédagogiques en faveur de la maîtrise de la langue et de l’autonomie des élèves.

Une rentrée en musique pour la rectrice qui se rendra cet après-midi à l’école Prévert d’Aytré, tout juste réaménagée pour l’accueil des élèves après la découverte de fissures importantes à la Petite couture. L’établissement a dû fermer. Prévert est l’une des deux seules écoles du département, avec celle de Rivedoux sur l’île de Ré, à proposer une rentrée en musique afin d’orchestrer un moment moins solennel et plus convivial. Idée lancée par le Ministre Jean-Michel Blanquer. Prévert va même plus loin en lançant une classe à cordes. Une présentation en sera faite cet après-midi par les professeurs du Conservatoire de La Rochelle.