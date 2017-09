Les entraînements ont débuté ce week-end pour les jeunes joueuses de l’US Saujon, nées entre 2001 et 2011. Un projet initié en fin de saison dernière pour répondre à une demande de plus en plus prégnante. On écoute Jean-Luc Caroli, responsable de l’école de football :

Pour promouvoir la création du nouveau centre de formation, des séances de découverte sont proposées. Avec l’espoir d’attirer de nouvelles licenciées pour monter deux équipes. Jean-Luc Caroli :

Des séances d’initiation sont proposées mercredi de 16h à 17h30 et samedi à 14h. Pour plus d’infos, contactez le 05 46 02 91 11, le matin à partir de 9h, ou le 06 98 96 14 66.