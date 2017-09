C’est ce qu’il ressort d’une enquête publié ce matin par Charentes tourisme. Malgré un mois de juillet en demi-teinte à cause de la météo, août a bénéficié d’une bonne fréquentation. Et la météo plutôt capricieuse a surtout profité à la campagne charentaise et aux sites de visites qui ont fait le plein, comparé au littoral. Toutefois, près de la moitié des professionnels du tourisme de la Charente-Maritime estiment que leur activité est en baisse cette année.