Le projet d’aéroport départemental est loin d’être enterré. Pour le président de la Charente-Maritime Dominique Bussereau, il est toujours question de déplacer l’aéroport de La Rochelle vers Rochefort, plus précisément à Saint-Agnant. Si la date butoir est fixée à 2020 et que le projet semble reporté aux calendes grecques, il n’a pourtant pas disparu des écrans radars. Dominique Bussereau :

Dominique Bussereau se dit prêt à passer à la mise en œuvre du projet, et à boucler le budget dés janvier 2018. A hauteur de 25% pour la Région, 25% pour le Département (c’est-à-dire 600 000 euros), et le reste à la charge des Communautés de communes concernées. Affaire à suivre puisque les tensions par rapport à la zone écologiquement sensible de Saint-Agnant et les emplois menacés sur La Rochelle ne manqueront pas de réapparaître.