Scène ouverte avec le co-président de l’association « La Gatin’Ouaille » pour le festival « Ouaille note #5 » qui aura lieu les 8 et 9 septembre à Vasles (79).

La programmation est la suivante :

Vendredi 8 :

-Rhino

-KillASon

-Tambours battant

– Biga Ranx*

– Kanka

Samedi 9 :

-The Old Mess (gagnant du tremplin)

– Radio Elvis

– Scarecrow

– Yannis Odua and the artikal band

– Smokey Joe and the Kid (Live band)

– La frat fanfare (fanfare entre les scènes)

Le prix des places est de 14.90€ le vendredi, 22.90€ pour le samedi et 32.90€ le pass 2 jours. Prix sur réservation.

Camping gratuit a proximité du site des concerts.

Buvette et restauration sur le site des concerts.

Marché des possibles, le samedi après-midi, organisé par l’URHAJ et les jeunes résidents du réseau habitat jeune dans le cadre de leur Weekend Inter Associatif.

http://www.ouaille-note-festival.fr/

https://www.facebook.com/ouaillenote.lefestival/