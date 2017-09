200 jeunes agriculteurs rassemblés ce week-end à Courçon-d’Aunis, pour la plus grande fête agricole de la Nouvelle-Aquitaine. Une première pour cet évènement issu de la fusion des trois anciens syndicats régionaux. L’occasion pour ces exploitants de présenter leur métier, mais aussi d’exprimer leurs difficultés, à l’heure où la profession souffre. C’est ce que nous dit Jonathan Lalondrelle, le président des Jeunes agriculteurs de la Nouvelle-Aquitaine :

Des Jeunes agriculteurs qui veulent être acteurs d’une agriculture qui évolue. Jonathan Lalondrelle :

La Fête de la terre, c’est demain et dimanche à la Minoterie de Courçon, de 10h à 18h. Parmi les temps forts : démonstrations de chiens de troupeaux, dégustation de produits locaux et régionaux, un concours de labour dimanche et une descente en rappel de la minoterie. Entrée : 2 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.